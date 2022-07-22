بالفيديو.. “الصحة العالمية” تناول اللحوم المصنّعة يسبب السرطان.. ومحظور على الأطفال

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تعد اللحوم المصنّعة وجبة مفضلة لدى كثيرين، في حين أن العديد من الناس يجهلون أضرارها التي تسبب عواقب وخيمة قد تصل إلى الوفاة، لا قدر الله.

وبثت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو، أوضح تحذيرات منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان من أن تناول اللحوم المصنعة سبب رئيس في الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ويتطور الأمر، وفق ما صرحت به المنظمة، عندما تتسبب الرواسب الدهنية بزيادة الكوليسترول في تراكم الترسبات على جدران الشرايين، التي تمد القلب بالدم.

فيما أكدت الوكالة الدولية لبحوث السرطان أن أكثر من 800 دراسة طبية استنتجت أن اللحوم المصنعة المستخدمة في الوجبات السريعة تحتوي على مواد مسرطنة من الدرجة الأولى.

وشدد خبراء في التغذية أن كل 50 جرامًا من اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض سرطان القولون والمستقيم، بنسبة 18%.

فيما أظهرت دراسة أجريت بجامعة هارفارد أنه كلما زاد استهلاك اللحوم المصنعة ارتفعت احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وفي السياق ذاته، أوضحت مدير الجمعية السعودية لأبحاث الأورام، د. خلود الوصيبعي، أن اللحوم المصنعة مثل النقانق والمارتديلا مسببة للسرطان مثل التدخين.

وحذرت من تناول الأطفال للحوم المصنعة، معتبرة أنها محظورة نهائيًا على الأطفال.

وتحتوي اللحوم المصنعة على مواد كيميائية ضارة وخطيرة، وتعد من المجموعة الأولى لمسببات السرطان.