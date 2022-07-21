وظائف شاغرة بـ «شركة روشن للتطوير العقاري» للعمل في الرياض
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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات للعمل في جدة والرياض، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ مدير أول، التخطيط والجدولة
ـ مدير مساعد، إدارة العقود
ـ مدير أول، نظم المعلومات الجغرافية
ـ مدير تخطيط الموارد المؤسسية
ـ مدير أول ، إدارة المعاملات
ـ محلل ، مكتب تقنية المعلومات
ـ مدير مساعد الابتكار
ـ مدير أول، أبحاث السوق
ـ أخصائي أول التحصيل
ـ أخصائي أول التقارير المالية
ـ مدير أول، حيازة الأراضي
ـ مدير بنية تقنية المعلومات
ـ مدير المبيعات
ـ مدير أول، مشتريات الشركات
ـ أخصائي أول، المشتريات
ـ مدير أبحاث السوق
ـ مدير التخطيط والتحليل
ـ مدير التخطيط الفني
ـ مدير أول البنية التحتية
ـ مدير حسابات القبض والتحصيلات
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 21 يوليو 2022م.
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