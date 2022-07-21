وظائف شاغرة بـ «شركة روشن للتطوير العقاري» للعمل في الرياض

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات للعمل في جدة والرياض، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير أول، التخطيط والجدولة

ـ مدير مساعد، إدارة العقود

ـ مدير أول، نظم المعلومات الجغرافية

ـ مدير تخطيط الموارد المؤسسية

ـ مدير أول ، إدارة المعاملات

ـ محلل ، مكتب تقنية المعلومات

ـ مدير مساعد الابتكار

ـ مدير أول، أبحاث السوق

ـ أخصائي أول التحصيل

ـ أخصائي أول التقارير المالية

ـ مدير أول، حيازة الأراضي

ـ مدير بنية تقنية المعلومات

ـ مدير المبيعات

ـ مدير أول، مشتريات الشركات

ـ أخصائي أول، المشتريات

ـ مدير أبحاث السوق

ـ مدير التخطيط والتحليل

ـ مدير التخطيط الفني

ـ مدير أول البنية التحتية

ـ مدير حسابات القبض والتحصيلات

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 21 يوليو 2022م.

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