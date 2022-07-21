اليوم.. الكشف عن «نظام الوساطة العقارية»

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت الصحيفة الرسمية “أم القرى” إنها ستنشر تفاصيل نظام الوساطة العقارية اليوم الجمعة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام.

ويأتي نظام الوساطة العقارية امتدادا للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار بما يحفظ الحقوق العقارية ويرفع من جودة الخدمات ويحد من النزاعات العقارية.

كما يسهم النظام الجديد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار بالمملكة عبدالله الحماد: “إن نظام الوساطة العقارية سينظم ويشرع أعمال الوساطة العقارية التي تشمل جميع الأنشطة التي يضمها القطاع العقاري”.

وأضاف: “أن النظام سيكون ممكنا ومساعدا على حوكمة هذا القطاع وتوفير الإجراءات السليمة والسلسة وزيادة موثوقيته”.