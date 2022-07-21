بعد رفضها الزواج منه.. مصري يطلق النار على فتاة ليبية ووالدها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أقدم شاب مصري على إطلاق النار على فتاة ليبية ووالدها بعد أن رفضت الزواج منه في مدينة البيضاء، مما تسبب في إصابتهم ونقلهم للمستشفى، كما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وفي مقطع فيديو آخر، وثق قيام عدد من الأفراد في ليبيا بمطاردة المصريين وإغلاق محلاتهم في مدينة البيضاء.

وفي تفاصيل الحادث، أوضح عضو المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية أسعد الورفلي، أن الشاب يدعى راغب خالد – مصري الجنسية، أطلق النار على رجل ليبي وابنته أمام منزلهما، بسبب رفضها الارتباط به عدة مرات.

وقال الورفلي إن الشاب المصري تقدم لخطبة الفتاة الليبية عِدة مرات، في حين رفض ذويها الارتباط به، وطالبوه بالابتعاد عن ابنتهم وعدم التعرض لها.

وأوضح عبد الكريم قويدر، نجل عمة الفتاة الليبية، أن البداية كانت بسعى الشاب للفت انتباهها ومضايقتها داخل الجامعة عدة مرات، إلا أنها رفضت الارتباط به.

ولفت قويدر إلى أن الطالب المصري دأب على مضايقتها، والتعرض لها لمدة عامين، قبل أن يتوجه إلى منزلها لطلب خطبتها من والدها عِدة مرات، وبرفض والدها له هدده بالانتقام منهما.

وتابع قويدر: راغب عكف على ملاحقة الطالبة الليبية وذويها خلال الأيام الماضية، قبل أن يتوجه بسيارته إلى منزلهما، وعقب خروجها من المنزل برفقة والدها واستقلال سيارتهما؛ اعترض طريقهما حاملا سلاحا ناريا – بندقية آلية، ما أسفر عن إصابتهما بطلقات في مناطق مختلفة بالجسم.

ولفت اللواء خالد البسطة، مدير أمن البيضاء، في بيان له، إلى إن قوات الأمن تمكنت في مديريتي البيضاء والقبة من القبض على الشاب المصري عقب فراره من مدينة البيضاء واختبائه بأحد المنازل في مدينة القبة.