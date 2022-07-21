مشاهد لا تصدق .. الحرائق تجتاح إسبانيا وكتل من اللهب تبدأ من مدريد

تواصل ـ فريق التحرير:

وثق شخص على طريق سفر في إسبانيا متجه من مدريد إلى سرقسطة؛ مشاهد الحرائق على مد البصر حيث تحولت المنطقة لقطعة من الجحيم.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل، يظهر كم الحرائق الرهيبة التي وثقها هذا الشخص عبر رحلته بالسيارة في طريق وكأنها وسط الجحيم.

واجتاحت حرائق الغابات في إسبانيا والبرتغال في الأسابيع الأخيرة وكذلك دولا أوروبية أخرى من بينها فرنسا وبريطانيا التي يكافح رجال الإطفاء لإخماد سلسلة من الحرائق بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة على نحو غير معتاد، إذ بلغت 40.3 درجة مئوية.

كما التهمت النيران نحو 100 كيلومتر مربع في منطقة جيروند ارتفاعا من 73 كيلومتر مربع؛ وقالت السلطات الإقليمية إنه تم إجلاء أكثر من 12200 من منطقة جيروند الفرنسية، حيث يكافح أكثر من 1000 من رجال الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتسببت موجة الحر التي استمرت قرابة الأسبوع في وفاة 360 شخصا بسبب الحرارة، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد كارلوس الثالث الصحي.