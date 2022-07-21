الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «شركة روشن للتطوير العقاري» للعمل في الرياض
اليوم.. الكشف عن «نظام الوساطة العقارية»
بعد رفضها الزواج منه.. مصري يطلق النار على فتاة ليبية ووالدها (فيديو)
احذر قائمة من الأطعمة تسبب زيادة حالات الاكتئاب
مشاهد لا تصدق .. الحرائق تجتاح إسبانيا وكتل من اللهب تبدأ من مدريد
كويتية تذهب للبر يوميا لسقي الكلاب وإطعامها (فيديو)

صحة

احذر قائمة من الأطعمة تسبب زيادة حالات الاكتئاب

احذر قائمة من الأطعمة تسبب زيادة حالات الاكتئاب
٠٢:٢٨:٤٢ ص، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى وجود صلة بين الاكتئاب وبين النظام الغذائي الغني بأطعمة تزيد الوهن والضعف وتعرف بأنها من مثيرات الالتهاب.

وتشمل قائمة هذه الأنواع من الأطعمة عادة على دهون غير صحية مثل الزيوت المهدرجة والكربوهيدرات المكرّرة والسكريات.

الدراسة التي نشرت في مجلة “أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوترشن”، وشارك فيها 1701 شخصاً رصدت الارتباط بين نظامهم الغذائي وأعراض الاكتئاب لمدة 11 عاماً ضمن دراسة موسّعة عن صحة القلب.

نتائج الدراسة أظهرت أن أعراض الاكتئاب قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة بالضعف استجابة لاستهلاك نظام غذائي التهابي.

وشملت نتائج الدراسة أيضا أن: “استهلاك أطعمة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة من شأنه أن يقلل الالتهابات، ويمنع تطوّر هذه الاستجابة”.

يذكر أن مضادات الأكسدة توجد في الفواكه والخضروات الملونة، مثل التوت بألوانه، والأفوكادو، والرمّان، والشمام، والملفوف (الكرنب)، والأرضي شوكي (الخرشوف)، والجزر، والقرنبيط، والخوخ، والريحان، والبرتقال، والقرفة، والبروكلي، والكركم.

الكلمات الدلالية:
أطعمة أطعمة تزيد الاكتئاب الاكتئاب صحة

مواد ذات صلة

المزيد
٥ أطعمة أساسية لبناء العضلات يجب تناولها أسبوعياً

٥ أطعمة أساسية لبناء العضلات يجب تناولها أسبوعياً

منذ 7 سنوات
دراسة تحذّر: الأدوية الكيميائية تسبب تلف القلب عند مرضى السكري

دراسة تحذّر: الأدوية الكيميائية تسبب تلف القلب عند مرضى السكري

منذ 6 سنوات
تعرف على أهمية فيتامين «ب» في فصل الشتاء

تعرف على أهمية فيتامين «ب» في فصل الشتاء

منذ 4 سنوات
7 مشروبات ساخنة لأيام الشتاء المثلجة

7 مشروبات ساخنة لأيام الشتاء المثلجة

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *