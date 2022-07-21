احذر قائمة من الأطعمة تسبب زيادة حالات الاكتئاب

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى وجود صلة بين الاكتئاب وبين النظام الغذائي الغني بأطعمة تزيد الوهن والضعف وتعرف بأنها من مثيرات الالتهاب.

وتشمل قائمة هذه الأنواع من الأطعمة عادة على دهون غير صحية مثل الزيوت المهدرجة والكربوهيدرات المكرّرة والسكريات.

الدراسة التي نشرت في مجلة “أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوترشن”، وشارك فيها 1701 شخصاً رصدت الارتباط بين نظامهم الغذائي وأعراض الاكتئاب لمدة 11 عاماً ضمن دراسة موسّعة عن صحة القلب.

نتائج الدراسة أظهرت أن أعراض الاكتئاب قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة بالضعف استجابة لاستهلاك نظام غذائي التهابي.

وشملت نتائج الدراسة أيضا أن: “استهلاك أطعمة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة من شأنه أن يقلل الالتهابات، ويمنع تطوّر هذه الاستجابة”.

يذكر أن مضادات الأكسدة توجد في الفواكه والخضروات الملونة، مثل التوت بألوانه، والأفوكادو، والرمّان، والشمام، والملفوف (الكرنب)، والأرضي شوكي (الخرشوف)، والجزر، والقرنبيط، والخوخ، والريحان، والبرتقال، والقرفة، والبروكلي، والكركم.