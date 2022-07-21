3 خطوات لمنع ظهور الإعلانات في اليوتيوب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح خبير تقني طريقة سهلة لمشاهدة مقاطع اليوتيوب بدون أي إعلانات مزعجة، وبدون دفع أي أموال أو مصاريف للخدمة.

ورصد مقطع فيديو، نشره حساب “معلومات مذهلة”، في “تويتر”، طريقة إلغاء عرض جميع الإعلانات وخلال ثوان معدودة.

وتشمل خطوات إلغاء عرض الإعلانات في يوتيوب ما يلي:

-الذهاب لرابط المقطع

– بعد حرف الـ t تضع الداش (-)

– ثم الضغط على enter

وبالتالي يمكنك مشاهدة مقاطع اليوتيوب بكل سهولة وبدون أي إزعاج من الإعلانات التي يتم عرضها خلال التطبيق.