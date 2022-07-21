الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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تقنية

3 خطوات لمنع ظهور الإعلانات في اليوتيوب

3 خطوات لمنع ظهور الإعلانات في اليوتيوب
٠٢:٠١:٤٦ ص، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح خبير تقني طريقة سهلة لمشاهدة مقاطع اليوتيوب بدون أي إعلانات مزعجة، وبدون دفع أي أموال أو مصاريف للخدمة.

ورصد مقطع فيديو، نشره حساب “معلومات مذهلة”، في “تويتر”، طريقة إلغاء عرض جميع الإعلانات وخلال ثوان معدودة.

وتشمل خطوات إلغاء عرض الإعلانات في يوتيوب ما يلي:

-الذهاب لرابط المقطع

– بعد حرف الـ t تضع الداش (-)

– ثم الضغط على enter

وبالتالي يمكنك مشاهدة مقاطع اليوتيوب بكل سهولة وبدون أي إزعاج من الإعلانات التي يتم عرضها خلال التطبيق.

الكلمات الدلالية:
الإعلانات تطبيق يوتيوب تويتر يوتيوب

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