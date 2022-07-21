الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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كويتية تذهب للبر يوميا لسقي الكلاب وإطعامها (فيديو)

الفيديو

كويتية تذهب للبر يوميا لسقي الكلاب وإطعامها (فيديو)

كويتية تذهب للبر يوميا لسقي الكلاب وإطعامها (فيديو)
٠٢:١٣:١٣ ص، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في صورة من صور الخير التي يحبها الله ورسوله، وتؤكد وجود الراحمون في الأرض دائما، التزمت امرأة كويتية بالذهاب إلى البر يوميا لإطعام عدد من الكلاب وتقديم المياه لها.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوردته صحيفة “المجلس” الكويتية؛ تظهر المرأة الكويتية وقد قامت بركن سيارتها في البر المفتوح أمام مجموعة من الكلاب.

وقد أظهر الفيديو أن تلك المرأة تقوم على رعاية الكلاب وتقدم لهم الطعام والشراب، ويبدو أنها تتعدهم منذ فترة ليست بالقليلة، فهم يبادلونها بنظرات الرحمة والألفة.

ويذكرنا عمل تلك المرأة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه توجد امرأة دخلت النار في هرة لأنها حسبتها، وأخرى دخلت الجنة بعدما سقت كلبا في الصحراء.

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إطعام الكلاب امرأة كويتية رعاية الكلاب في الصحراء

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