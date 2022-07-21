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محليات

«المرئي والمسموع» تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الالكترونية.. تعرف على السبب

«المرئي والمسموع» تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الالكترونية.. تعرف على السبب
٠١:٣٨:١٧ ص، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المحتوى الخاص بالألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتساهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها ولمعرفة الضوابط يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من خلال الرابط (اضغط هنا) .

كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط (اضغط هنا) أو الرقم الموحد 920004242.

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الألعاب الالكترونية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع صناع المحتوى ضوابط المحتوى الإعلامي

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