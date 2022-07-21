مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 22 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:26
المدينة – 4:18
الرياض – 3:49
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:05
المدينة – 7:11
الرياض – 6:43
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:35
المدينة – 8:41
الرياض – 8:13
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:30 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:01 بمشيئة الله.
موعد أذان الجمعة
ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ عبدالله بن أحمد عبدالرحمن باعفيف للأذان الأول في تمام الساعة 11:58، ويؤذن الشيخ تركي بن طلال صالح الحسني للأذان الثاني في تمام الساعة 12:28.
وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ حسن بن عبدالرحمن خاشقجي للأذان الأول في تمام الساعة 11:58، بينما يؤذن الشيخ أحمد بن محمد الأنصاري للأذان الثاني في تمام الساعة 12:28 بمشيئة الله.