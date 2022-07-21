مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 22 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:26

المدينة – 4:18

الرياض – 3:49

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:53

الرياض – 3:25

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:05

المدينة – 7:11

الرياض – 6:43

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:35

المدينة – 8:41

الرياض – 8:13

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:30 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:01 بمشيئة الله.

موعد أذان الجمعة

ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ عبدالله بن أحمد عبدالرحمن باعفيف للأذان الأول في تمام الساعة 11:58، ويؤذن الشيخ تركي بن طلال صالح الحسني للأذان الثاني في تمام الساعة 12:28.

وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ حسن بن عبدالرحمن خاشقجي للأذان الأول في تمام الساعة 11:58، بينما يؤذن الشيخ أحمد بن محمد الأنصاري للأذان الثاني في تمام الساعة 12:28 بمشيئة الله.