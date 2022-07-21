الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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ثقافية

حلفت وأقسمت على شيء وبعد فترة رجعت عنه .. ماذا أفعل؟

حلفت وأقسمت على شيء وبعد فترة رجعت عنه .. ماذا أفعل؟
٠١:١٩:٥٥ ص، الجمعة، ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم من حلف على شيء ثم رجع عنه.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: حلفت وأقسمت على شيء وبعد فترة رجعت عنه، فأفتوني ماذا أفعل؟

وأجاب الشيخ بقوله: إذا تبينت المصلحة في الرجوع عن اليمين فقد ثبت عنه ﷺ في الصحيحين وغيرهما أنه قال: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»، فلا مانع من رجوعه فيه إذا كفَّر.

الكلمات الدلالية:
أفتوني في أمري الحلف والقسم الصحيحين كبار العلماء

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