خدمة اليوم.. 9 خطوات تُمكنك من إصدار ترخيص عقاري

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات خدمة حجز المواعيد الطبية، حيث أوضحت وزارة الاستثمار أن هذه الخدمة تقدم للشركات الأجنبية للأنشطة التي تشمل الاستثمارات في مجال التطوير العقاري، على ألا تقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال سعودي من حيث الأرض والبناء، وأن يكون الاستثمار خارج حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من خلال عدة خطوات.

* الخطوات:

1 – سجّل في موقع الوزارة.

2 – قدّم على طلب الترخيص الاستثماري.

3 – أدخل المعلومات الأساسية، واختر مدة الترخيص، ونوع الترخيص، ونوع النشاط.

4 – أدخل معلومات الشركاء (فردًا أو كيانًا).

5 – أدخل معلومات الاتصال.

6 – راجع الطلب.

7 – اضغط على (موافق)، ومن ثم سيتم إصدار فاتورة سداد.

8 – يتم إنشاء المعرف الرئيس عند تسليم الطلب.

9 – بعد دفع فاتورة سداد أو عن طريق البطاقات الإلكترونية، سيتم إرسال الترخيص إلكترونيًا عبر الإيميل.

* المتطلبات:

1 – صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، وصورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًا (فردًا) يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر).

2 – القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية.

3 – توافق إجمالي نسبة (الشريك، الشركاء) السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط في الدليل.

4 – يُعفى حاملو الإقامة المميزة من المستندات أعلاه.

5 – في حال كان أحد الشركاء مرخصًا سابقًا من وزارة الاستثمار، فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.

6 – يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية (الإقامة المميزة، الإقامة) إذا كان أحد الشركاء يحمل أيًا منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.

7 – في حال كون النشاط المرخص له يختص بمشاريع الاستثمار العقاري، فإن حد قيمة المشروع الواحد المراد إنشاؤه لا تقل عن 30,000,000 ريال سعودي أرضًا وبناءً، خارج نطاق الحرمين، ولا يوجد حدود دنيا لرأس مال مشاريع الاستثمار العقاري.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “8002449990”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.