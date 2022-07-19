الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع طقسًا شديد الحرارة مع سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق
أبرزها النعيرية والخفجي.. هذه المناطق مرشحة اليوم لوصول الحرارة لـ 50 درجة
أجواء حارة غير مسبوقة تضرب أوروبا.. ألف حالة وفاة وفيديو يكشف حجم الكارثة
مفاجأة.. جونسون مستمر في منصبه بعدما فاز مجددا بثقة البرلمان
تسوق برسائل مباشرة.. «إنستجرام» يتيح ميزة جديدة للمستخدمين
كانت هنا أنهار.. موجة الحر القائظ تجفف روافد أوروبا المائية (صور)

أحدث الأخبار

“الأرصاد” يتوقع طقسًا شديد الحرارة مع سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

“الأرصاد” يتوقع طقسًا شديد الحرارة مع سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق
٠٧:١٩:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران، جازان، عسير، قد تمتد إلى الباحة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “الربع الخالي” والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض “وادي الدواسر”، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

 كما توقع أنه لا يستبعد ظهور العوالق الترابية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

 فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية تتحول تدريجيًا شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي , وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد العوالق الترابية حالة الطقس درجات الحرارة رياح وأتربة

مواد ذات صلة

المزيد
مصادرة 420 مؤلَفًا مخالفًا بمعرض الرياض للكتاب

مصادرة 420 مؤلَفًا مخالفًا بمعرض الرياض للكتاب

منذ 8 سنوات
الرياض.. الانتهاء من أعمال حفر المسار الأزرق محور «العليا – البطحاء»

الرياض.. الانتهاء من أعمال حفر المسار الأزرق محور «العليا – البطحاء»

منذ 6 سنوات
بالصور.. مدني مكة يكشف تفاصيل انتشال جثة الطفل المصري من بالوعة الصرف بجدة

بالصور.. مدني مكة يكشف تفاصيل انتشال جثة الطفل المصري من بالوعة الصرف بجدة

منذ 7 سنوات
حادث مخرج 18 بالرياض.. وفاة طفل وإصابة السائق وامرأة في حالة حرجة

حادث مخرج 18 بالرياض.. وفاة طفل وإصابة السائق وامرأة في حالة حرجة

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *