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مفاجأة.. جونسون مستمر في منصبه بعدما فاز مجددا بثقة البرلمان
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مفاجأة.. جونسون مستمر في منصبه بعدما فاز مجددا بثقة البرلمان

مفاجأة.. جونسون مستمر في منصبه بعدما فاز مجددا بثقة البرلمان
٠٢:٥١:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سجل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مفاجأة من العيار الثقيل؛ باستمراره في منصبه كرئيس للوزراء في بريطانيا بعدما فاز مجددا بثقة مجلس العموم البريطاني.

وصوت مجلس العموم البريطاني على ثقته في جونسون مساء أمس الإثنين، بعد نقاش استمر خمس ساعات، حسبما أفادت وكالات أنباء بريطانية.

وبهذا التصويت؛ سيستمر جونسون، الذي استقال رسميا بالفعل، في منصبه كرئيس وزراء مؤقت للأسابيع السبعة المقبلة لحين اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين خلفا له.

وصوت النواب بواقع 349 صوتا مقابل 238 صوتا، بأغلبية 111 صوتا، لدعم اقتراح من مجلس العموم بمنح الحكومة الثقة.

الكلمات الدلالية:
بريطانيا بوريس جونسون ثقة البرلمان مجلس العموم

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