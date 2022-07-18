كانت هنا أنهار.. موجة الحر القائظ تجفف روافد أوروبا المائية (صور)

تواصل ـ فريق التحرير:

يهيمن الحر الشديد على القارة العجوز منذ أيام، حيث سجلت مستويات حرارة قياسية في أوروبا، أمس الإثنين وصلت إلى حد 40 درجة مئوية.

وسجل أمس الإثنين يوما نادرا في تاريخ فرنسا، إذ تجاوزت الحرارة القصوى في كل المناطق؛ كما رافقت موجة الحر هذه مستويات قياسية من تلوث الجو مع تفاقم متوقع في تركز الأوزون.

وكما تظهر في الصور المرفقة؛ سنرى زوارق عالقة في الوحل لدى بحيرة برينيه التي يغذيها نهر داوبس، في سويسرا بالقرب من الحدود مع فرنسا.

فيما جلست فتاة فوق ظهر قاع نهر بو، أطول أنهار إيطاليا، الذي يشهد أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما.

وفي شمال إيطاليا جف نهر البو بالقرب من بارما، فقد رقدت الزوارق السياحية بلا حركة بعدما غاصت في الرمال، وسط أسوأ موجة منذ 19 عاماً.

كما تظهر بعض الصور الوضع المأساوي الذي وصل إليه نهر سان ريفر جنوب شرقي بولندا؛ فيما أصابت الأضرار كذلك المحاصيل الزراعية بالقرب من نهر اللوار غربي فرنسا.