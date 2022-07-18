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تسوق برسائل مباشرة.. «إنستجرام» يتيح ميزة جديدة للمستخدمين
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تقنية

تسوق برسائل مباشرة.. «إنستجرام» يتيح ميزة جديدة للمستخدمين

تسوق برسائل مباشرة.. «إنستجرام» يتيح ميزة جديدة للمستخدمين
٠٢:٤٤:٣٥ ص، الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلن تطبيق إنستجرام، عن إطلاق ميزة جديدة قريبا تتيح للمستخدمين التسوق عبر الرسائل المباشرة.

وتفصيلا، أوضحت شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستجرام، إن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة.

وأوضحت ميتا أن مستخدمي تطبيق انستجرام سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة.

كذلك يمكن للمستخدمين تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل، كذلك تدعم هذه الخاصية مسعى ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بشأن التجارة الإلكترونية.

وأكدت الشركة الأم، أن ميزة إنستجرام الجديدة ستسمح أيضا باستخدام خدمة “ميتا باي” للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.

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إنستجرام التسوق الرسائل المباشرة شركة ميتا بلاتفورمز ميزة جديدة في انستجرام

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