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منوعات

بعد أزمة المطار .. تطبيق «الأجرة الطائرة» في مطار هيثرو بلندن

بعد أزمة المطار .. تطبيق «الأجرة الطائرة» في مطار هيثرو بلندن
٠٢:١٧:٣٤ ص، الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تستعد شركة فيرجن أتلانتيك أيروايز البريطانية إطلاق نموذج سيارات الأجرة الطائرة، وذلك مع اقتراب استخدام تلك التكنولوجيا المستقبلية.

والسيارات الطائرة من تطوير شركة “فيرتكال ايروسبيس” البريطانية الناشئة، وستقوم الشركة بتشغيل رحلة واحدة من المطار الرئيسي في مدينة بريستول الإنجليزية، إلى مطار في جنوب غرب إنجلترا.

كما ستنطلق رحلة أخرى من مطار هيثرو إلى ما يسمى فيرتيبورت، والذي ستقوم ببنائه شركة “سكايبورتس” المتخصصة في البنية التحتية.

وقالت شركة فيرتكال: “نتعاون مع شركة بابكوك انترناشونال جروب؛ لاستكشاف تطبيقات جديدة لنموذجها “في إكس 4″ لتقديم خدمات طبية عاجلة ونقل البضائع”.

الكلمات الدلالية:
الأجرة الطائرة بريطانيا فيرجن أتنلانتيك مطار هيثرو

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