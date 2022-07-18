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عنده مزرعة خارج المدينة هل له أن يترخص فيها برخص السفر؟ (فيديو)
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ثقافية

عنده مزرعة خارج المدينة هل له أن يترخص فيها برخص السفر؟ (فيديو)

عنده مزرعة خارج المدينة هل له أن يترخص فيها برخص السفر؟ (فيديو)
٠١:٤٨:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم من له بيت في مدينة وبيت آخر على بعد المسافة التي يقصر فيها المسافر.

وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بث الشيخ الخثلان فيديو له وهو يقرأ هذا السؤال الذي جاءه من أحد السائلين، فقال: أنا من سكان المدينة ولي مزرعة بالعلا ولي فيها استراحة، والعلا تبعد 350 كيلو عن المدينة، فهل أترخص فيها برخص السفر عند ذهابي إليها وجلوسي فيها؟ فكيف أصلي وكيف يصلي من معي من الأهل والأصدقاء.

وأجاب الشيخ بقوله: عندك بيت في المدينة وعندك مزرعة في العلا، فأنت صاحب إقامتين، إقامة في المدينة وأخرى في العلا، فأنت لست بمسافر لا في المدينة ولا في العلا، فأنت كرجل مثلك مثل الذي لديه زوجتان، زوجة في هذا البلد وزوجة في البلد الآخر.

وأضاف الشيخ: العرف يدل على أنك لست بمسافر، وعلى ذلك نقول، من كان عنده مزرعة أو بيت مملوك أو استراحة مملوكة في بلد آخر، ولو كان أكثر من ثمانين كيلومترا، فليس له الترخص برخص السفر في مزرعته أو استراحته أو بيته المملوك في البلد الآخر؛ إنما فقط يترخص في الطريق إذا كانت المسافة أكثر من ثمانين كيلومترا.

الكلمات الدلالية:
الخثلان رخص السفر قصر المسافر مزرعة خارج المدينة

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