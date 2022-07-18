وظائف شاغرة بشركة «الحفر العربية» للعمل بفروع الشركة

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أعلنت شركة الحفر العربية عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مشرف الصيانة

ـ ميكانيكي رئيسي

ـ مدير المشروع

ـ منسق التدريب وسلامة منصة الحفر

ـ ضابط السلامة

ـ مساعد إدارة الرحلة

ـ مدير الأمن السيبراني مركز الخليج للأبحاث

ـ أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات الثاني

ـ كهربائي

ـ مدقق الأمن السيبراني

ـ قائد أنظمة تكنولوجيا المعلومات

وغيرها …

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 20 يوليو 2022م.

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