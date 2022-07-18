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وظائف شاغرة بشركة «الحفر العربية» للعمل بفروع الشركة
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وظائف شاغرة بشركة «الحفر العربية» للعمل بفروع الشركة

وظائف شاغرة بشركة «الحفر العربية» للعمل بفروع الشركة
٠١:٣١:٢٠ ص، الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الحفر العربية عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مشرف الصيانة
ـ ميكانيكي رئيسي
ـ مدير المشروع
ـ منسق التدريب وسلامة منصة الحفر
ـ ضابط السلامة
ـ مساعد إدارة الرحلة
ـ مدير الأمن السيبراني مركز الخليج للأبحاث
ـ أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات الثاني
ـ كهربائي
ـ مدقق الأمن السيبراني
ـ قائد أنظمة تكنولوجيا المعلومات
وغيرها …

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 20 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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الأمن السيبراني شركة الحفر فرص وظائف شاغرة

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