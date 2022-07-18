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«تقني» يوضح موعد طرح أجهزة ماكبوك برو 14 و16
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تقنية

«تقني» يوضح موعد طرح أجهزة ماكبوك برو 14 و16

«تقني» يوضح موعد طرح أجهزة ماكبوك برو 14 و16
٠١:٢١:٠٨ ص، الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف أنه من المتوقع أن تعلن أبل عن أجهزتها الجديدة من ماكبوك خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال السيف، نقلا عن وكالة “بلومبرج”، إنه من المتوقع تعلن أبل عن أجهزة ماكبوك برو 14 و 16 إنش بمعالجات M2 برو وماكس خلال الربع الأخير من هذا العام أو بداية العام القادم.

وأضاف فيصل السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ” أجهزة ماكبوك برو 14 و 16 ستأتي بمشيئة الله، مع تصميم بشكل كبير مطابق للتصميم الحالي وبتحسينات على الأداء الرسومي.

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