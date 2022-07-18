بسبب الحرائق المستعرة.. إجلاء 8000 شخص و1000 حيوان في فرنسا

تواصل ـ فريق التحرير:

أجلت الشرطة الفرنسية، في ساعات متاخرة من أمس الإثنين، حوالي 8000 شخص من منطقتين، في حوض أركاشون على حافة المحيط الأطلسي في جنوب غرب فرنسا؛ بسبب حرائق مستعرة منذ عدة أيام.

كما أعلنت الرابطة الفرنسية لمتنزهات الحيوان؛ أنه سيتم إجلاء أكثر من 1000 حيوان في الساعات المقبلة من حديقة الحيوان الواقعة في نفس المدينة.

ومنذ أسبوع تقريبا؛ تتعرض منطقة جيروند لحرائق عملاقة، مما أدى بالفعل إلى حرق أكثر من 13000 هكتار من الغطاء النباتي.

وفي أقصى الشرق الداخلي، جنوب بوردو، تم أيضا إجلاء 3500 شخص من منازلهم، في بلديات لانديراس وبودوس وباليزاك، وفقًا لبيان صحفي سابق من الشرطة.

كما تم وضع جيروند و14 دائرة أخرى على الجانب الغربي من فرنسا في حالة يقظة حمراء من قبل الأرصاد الجوية الفرنسية، بسبب موجة حر قد تؤدي إلى سجلات حرارة تاريخية.

ويؤكد العلماء أن انتشار الظواهر الجوية المتطرفة هو نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري؛ مع زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.