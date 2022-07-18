مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء 20 ذي الحجة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 19 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:24
المدينة – 4:16
الرياض – 3:47
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:06
المدينة – 7:12
الرياض – 6:44
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:36
المدينة – 8:42
الرياض – 8:14
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:28 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:02 بمشيئة الله.