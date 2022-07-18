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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء 20 ذي الحجة
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محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء 20 ذي الحجة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء 20 ذي الحجة
٠١:٠٩:٠٥ ص، الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 19 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:24

المدينة – 4:16

الرياض – 3:47

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:43

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:06

المدينة – 7:12

الرياض – 6:44

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:36

المدينة –  8:42

الرياض – 8:14

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:28 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:02 بمشيئة الله.

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