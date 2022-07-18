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الإعلان عن مواعيد الحجز وإصدار تصاريح أداء العمرة
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الإعلان عن مواعيد الحجز وإصدار تصاريح أداء العمرة

الإعلان عن مواعيد الحجز وإصدار تصاريح أداء العمرة
١٢:٢١:٢٧ ص، الثلاثاء، ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن مواعيد الحجز لأداء العمرة من داخل وخارج المملكة، وذلك من خلال تطبيق “اعتمرنا”.

وأكدت الوزارة، على إمكانية الحجز وإصدار التصاريح الخاصة لأداء العمرة من داخل وخارج المملكة، ابتداء من أول المحرم من العام الهجري القادم.

وأوضحت الوزارة أنها قامت منذ الخميس الماضي الموافق 15 ذي الحجة الحالي، باستقبال طلبات إصدار تأشيرات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، على أن يكون قدومهم وأداؤهم عمرتهم بدءاً من الأول من محرم القادم.

الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة المملكة تصاريح العمرة موسم الحج

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