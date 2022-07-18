أرامكو تطلب موظفين وتعلن الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي سلامة المركبات.

المؤهلات والخبرات:

ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة في البحث والتطوير في إدارة النزاهة ، بما في ذلك خمس سنوات على الأقل في مجال تطوير التقنيات المركبة القادرة على فحص واستشعار وتوقع أداء الهياكل المركبة لضمان الإدارة السليمة للسلامة للأصول في قطاع الطاقة.

خلفية قوية في جميع الجوانب تحت إدارة النزاهة بما في ذلك: الاختبار غير التدميري (NDT) ، ومراقبة الصحة الإنشائية (SHM) والأدوات العددية للتنبؤ بأداء الهياكل المركبة خلال دورة حياتها.

القدرة على إنشاء برامج بحثية جديدة لتطوير أدوات قادرة على تقييم أداء المركبات والتنبؤ بالفشل المحتمل الذي يمكن أن يؤثر على سلامتها ، ووضع استراتيجيات البحث والتطوير للشركات (بما في ذلك خرائط طريق التكنولوجيا ، وإنشاء نظام إيكولوجي للابتكار وشراكات تجارية جديدة).

من ذوي الخبرة في إدارة المشاريع المعقدة ، بما في ذلك: تتبع المعالم ، وتمويل المشاريع وتطوير العقود ، وكذلك ترخيص التكنولوجيا والتسويق.

يجب أن يكون لديك القدرة على نشر الأوراق البحثية في المجلات المرموقة ، وتقديم نتائج البحوث في الأحداث الدولية ومنح براءات الاختراع على أساس نتائج البحوث الجديدة.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).