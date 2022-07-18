الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الإعلان عن مواعيد الحجز وإصدار تصاريح أداء العمرة
أنجح عملية هروب.. رضيعان يتمكنان من مغادرة حجرتهما (فيديو) الحصينة
أرامكو تطلب موظفين وتعلن الشروط ورابط التقديم
وجد هويته الوطنية بعد الإبلاغ عن فقدها فهل يتم إلغاء البلاغ؟.. الأحوال المدنية ترد
التجارة تعلن رسميًا: اشتراط وجود سجل تجاري لممارسة التجارة الإلكترونية في المملكة
توضيح من «التأمينات الاجتماعية» حول رصيد الإجازات السنوية للموظفين

محليات

وجد هويته الوطنية بعد الإبلاغ عن فقدها فهل يتم إلغاء البلاغ؟.. الأحوال المدنية ترد

وجد هويته الوطنية بعد الإبلاغ عن فقدها فهل يتم إلغاء البلاغ؟.. الأحوال المدنية ترد
١١:٣٠:٥٨ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

ورد سؤال من أحد المواطنين، إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قال فيه: قدمت حجز موعد بدل فاقد لبطاقتي وكارت العائلة لكنني وجدتها هل ألغي الموعد أو أن عدم حضوري يكفي؟.

وردت “الأحوال المدنية”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحة أنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، و يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

في سياق آخر، كانت “الأحوال المدنية”، أعلنت أمس عن إتاحة تغيير المؤهل الدراسي إلكترونيًا، عبر منصة “أبشر”، وذلك من خلال عدة خطوات.

جاء ذلك في منشور لـ”الأحوال المدنية” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويمكنك الآن تغيير المؤهل الدراسي بعد إحضار المؤهل، من خلال التالي:

1- الدخول لمنصة أبشر.

2- اختيار أيقونة “خدماتي”.

3- اختيار “الأحوال المدنية”.

4- اختيار (تواصل) ثم “طلب جديد”.

5- خدمات السجل المدني.

6- تعديل المؤهل الدراسي.

الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية الهوية الوطنية بدل فاقد وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
تداول صورة للشيخ «اللحيدان» وهو خارج من مسجده

تداول صورة للشيخ «اللحيدان» وهو خارج من مسجده

منذ 5 سنوات
«الكهرباء» تعلن خدمة «الفاتورة الثابتة» للسداد بقيمة ثابتة طوال العام

«الكهرباء» تعلن خدمة «الفاتورة الثابتة» للسداد بقيمة ثابتة طوال العام

منذ 4 سنوات
وفاة شخص غرقًا في «بحرة».. مارَس السباحة بمجرى للسيل

وفاة شخص غرقًا في «بحرة».. مارَس السباحة بمجرى للسيل

منذ 5 سنوات
«التجارة» تُشهِّر بمُصدِر شيك دون رصيد في الرياض

«التجارة» تُشهِّر بمُصدِر شيك دون رصيد في الرياض

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *