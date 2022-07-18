وجد هويته الوطنية بعد الإبلاغ عن فقدها فهل يتم إلغاء البلاغ؟.. الأحوال المدنية ترد

تواصل- فريق التحرير:

ورد سؤال من أحد المواطنين، إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قال فيه: قدمت حجز موعد بدل فاقد لبطاقتي وكارت العائلة لكنني وجدتها هل ألغي الموعد أو أن عدم حضوري يكفي؟.

وردت “الأحوال المدنية”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحة أنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، و يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

في سياق آخر، كانت “الأحوال المدنية”، أعلنت أمس عن إتاحة تغيير المؤهل الدراسي إلكترونيًا، عبر منصة “أبشر”، وذلك من خلال عدة خطوات.

جاء ذلك في منشور لـ”الأحوال المدنية” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويمكنك الآن تغيير المؤهل الدراسي بعد إحضار المؤهل، من خلال التالي:

1- الدخول لمنصة أبشر.

2- اختيار أيقونة “خدماتي”.

3- اختيار “الأحوال المدنية”.

4- اختيار (تواصل) ثم “طلب جديد”.

5- خدمات السجل المدني.

6- تعديل المؤهل الدراسي.