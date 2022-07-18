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التجارة تعلن رسميًا: اشتراط وجود سجل تجاري لممارسة التجارة الإلكترونية في المملكة

التجارة تعلن رسميًا: اشتراط وجود سجل تجاري لممارسة التجارة الإلكترونية في المملكة
١١:٢٣:١٥ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن الشروط المطلوبة لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في المملكة بشكل رسمي.

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف توضيحي بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أن الشروط المطلوبة لمزاولة النشاط التجاري الإلكتروني تتطلب:

ـ إصدار “السجل التجاري”

ـ أو إصدار “وثيقة العمل الحر”

ـ كما وضعت الوزارة رابطا، لمن يريط الإطلاع على الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية: http://mc.gov.sa/GES

الكلمات الدلالية:
التجارة الإلكترونية السجل التجاري\ وثيقة العمل الحر وزارة التجارة

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