التجارة تعلن رسميًا: اشتراط وجود سجل تجاري لممارسة التجارة الإلكترونية في المملكة

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن الشروط المطلوبة لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في المملكة بشكل رسمي.

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف توضيحي بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أن الشروط المطلوبة لمزاولة النشاط التجاري الإلكتروني تتطلب:

ـ إصدار “السجل التجاري”

ـ أو إصدار “وثيقة العمل الحر”

ـ كما وضعت الوزارة رابطا، لمن يريط الإطلاع على الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية: http://mc.gov.sa/GES