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توضيح من «التأمينات الاجتماعية» حول رصيد الإجازات السنوية للموظفين
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محليات

توضيح من «التأمينات الاجتماعية» حول رصيد الإجازات السنوية للموظفين

توضيح من «التأمينات الاجتماعية» حول رصيد الإجازات السنوية للموظفين
١١:٠٨:٤٩ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، على سؤال حول دخول الإجازات الرسمية ورصيد الإجازات السنوي ضمن أيام الخدمة.

وأوضحت “التأمينات الاجتماعية” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،أن الإجازات الرسمية ورصيد الإجازات السنوية يتم احتسابها ضمن خدمة الموظف في أنظمة التقاعد ونظام التأمينات.

على جانب آخر، كانت المؤسسة، أوضحت من قبل، أن خدمة “تغيير حالة مستفيد” تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد، وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان صرف الاستحقاق الشهري.

وبيّنت أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة “تغيير حالة مستفيد”، والاطلاع على الإرشادات والشروط والنقر على “متابعة”، واختيار نوع الحالة المراد تحديثها، وتعبئة البيانات المطلوبة، وأخيرًا الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.

ووجهت الهيئة العامة للتأمينات، تنبيهًا مهمًا إلى الأفراد، وذلك لضمان صرف المعاشات المستحقة شهريًا، حيث شددت على ضرورة التأكد والتحقق من حالة المستفيد حال حدوث أي تغيير أو تعديل فيها.

الكلمات الدلالية:
الاجازات الرسمية التأمينات الاجتماعية الموظفين رصيد الإجازات

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