«الصحة العالمية»: فيروس ماربورغ قادر على قتل المصاب خلال 3 أيام

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عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من انتشار فيروس ماربورغ عالميا، موضحة أن الفيروس قادر على قتل المصاب خلال 3 أيام.

وأضافت الصحة العالمية، أن فرص النجاة من فيروس ماربورغ ترتفع إذا اتبع الناس وسائل الوقاية، أخطر أعراض فيروس ماربورغ هي الوصول إلى الحمى النزفية، وفقا لـ”العربية”.

وينتمي فيروس ماربورغ إلى عائلة “إيبولا”، وقد تفشى في السابق بأماكن أخرى عبر القارة السمراء بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

ولا تنتقل عدوى فيروس ماربورغ من الأشخاص المصابين إلى الأخرين الأصحاء عادة إلا بعد ظهور الأعراض عليهم.

ويمكن أن ينتقل فيروس ماربورغ عن طريق الدم أو سوائل الجسم أو الأشياء الملوثة كالأغطية أو الملابس أو الإبر.

كذلك يمكن أن تنتقل عدوى فيروس ماربورغ إلى أفراد الأسرة أثناء قيامهم برعاية أقاربهم المرضى بهذه العدوى، حسبما ذكر موقع “مايو كلينيك” الطبي.

أيضا يمكن أن يُصاب أفراد الطاقم الطبي أيضا إذا لم يستخدموا معدات الوقاية الشخصية المتخصصة التي تغطيهم من الرأس إلى أخمص القدمين.