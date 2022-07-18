«رعاية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) شركة تابعة (للتأمينات الاجتماعية) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
1- مدير السلامة
درجة البكالوريوس في تكنولوجيا السلامة الهندسية / بكالوريوس العلوم في التجارة.
خمس (5) سنوات خبرة في مجال الوقاية والحماية من الحرائق.
خبرة سنتين (2) في إدارة سلامة المستشفيات.
2- مهندس ميكانيكي
خريج بكالوريوس هندسة ميكانيكية.
خمس (5) سنوات من الخبرة في مجالات الهندسة الميكانيكية وخاصة في بناء المستشفيات / صيانة المرافق.
منصب إشرافي لا يقل عن سنتين (2).
3- منسق
بكالوريوس / بكالوريوس في التربية أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة
خبرة (1) سنوات خبرة في العمل
4- وكيل كول سنتر
دبلوم / خريج كلية في الإدارة العامة أو أي مجال ذي صلة.
خبرة لا تقل عن سنتين (2) في منصب مماثل ويفضل أن يكون ذلك في منشأة رعاية صحية.
5- موظف بروتوكول العملاء
بكالوريوس في الإدارة والمحاسبة ويفضل إدارة الرعاية الصحية.
خمس سنوات من الخبرة مماثلة لما بعد.
6- استشاري طب الطوارئ
المؤهلات العليا في تخصصه.
خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد التأهيل.
7- أخصائي العلاج الوظيفي
درجة البكالوريوس في العلاج الوظيفي من مؤسسة معتمدة بالإضافة إلى
التدريب السريري المطلوب للتسجيل المهني.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات مماثلة للوظيفة في مرفق مستشفى الرعاية الحادة.
– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف:
رابط التقديم : (اضغط هنا)