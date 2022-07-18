الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«رعاية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم
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فرص

«رعاية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

«رعاية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم
١٠:٥٨:٣٧ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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  تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) شركة تابعة (للتأمينات الاجتماعية) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

1- مدير السلامة

درجة البكالوريوس في تكنولوجيا السلامة الهندسية / بكالوريوس العلوم في التجارة.

خمس (5) سنوات خبرة في مجال الوقاية والحماية من الحرائق.

خبرة سنتين (2) في إدارة سلامة المستشفيات.

2- مهندس ميكانيكي

خريج بكالوريوس هندسة ميكانيكية.

خمس (5) سنوات من الخبرة في مجالات الهندسة الميكانيكية وخاصة في بناء المستشفيات / صيانة المرافق.

منصب إشرافي لا يقل عن سنتين (2).

3- منسق

بكالوريوس / بكالوريوس في التربية أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة

خبرة (1) سنوات خبرة في العمل

4- وكيل كول سنتر

دبلوم / خريج كلية في الإدارة العامة أو أي مجال ذي صلة.

خبرة لا تقل عن سنتين (2) في منصب مماثل ويفضل أن يكون ذلك في منشأة رعاية صحية.

5- موظف بروتوكول العملاء

بكالوريوس في الإدارة والمحاسبة ويفضل إدارة الرعاية الصحية.

خمس سنوات من الخبرة مماثلة لما بعد.

6- استشاري طب الطوارئ

المؤهلات العليا في تخصصه.

خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد التأهيل.

7- أخصائي العلاج الوظيفي

درجة البكالوريوس في العلاج الوظيفي من مؤسسة معتمدة بالإضافة إلى

التدريب السريري المطلوب للتسجيل المهني.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات مماثلة للوظيفة في مرفق مستشفى الرعاية الحادة.

– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
التأمين الاجتماعي رعاية فرص عمل وظائف

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