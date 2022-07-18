الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«خام برنت» يواصل الارتفاع ويحقق أكثر من 5 دولارات زيادة بسعر البرميل
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اقتصادية

«خام برنت» يواصل الارتفاع ويحقق أكثر من 5 دولارات زيادة بسعر البرميل

«خام برنت» يواصل الارتفاع ويحقق أكثر من 5 دولارات زيادة بسعر البرميل
١٠:٢١:٢٠ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

ارتفع أسعار خام برنت لأكثر من 5 دولارات، وأغلق عند أكثر من 106 دولارات للبرميل، وذلك حسبما أذاعت قناة “العربية” مساء اليوم الإثنين.

كما حققت تعاملات النفط الصباحية اليوم الإثنين في بدايتها مكاسب جديدة، في ظل تراجع الدولار وشح الإمدادات، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 69 سنتًا أو 0.7% إلى 101.85 دولار للبرميل، بعد زيادة 2.1% يوم الجمعة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 27 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات، يوم الإثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر.

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العقود الآجلة خام برنت خام تكساس سعر البرميل

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