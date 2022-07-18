فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط منطاد هوائي يحمل 30 راكبًا بدولة عربية

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تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس يوثق لحظة سقوط منطاد هوائي يحمل 30 راكبًا، في محافظة الأقصر جنوبي مصر، من على ارتفاع 60 مترًا.

وأظهر الفيديو سقوط بالون طائر “منطاد”، كان يحمل عشرات السائحين، وسط صرخات وأجواء مرعبة، دون أن يسفر الحادث عن وفيات، بينما وقعت عدة إصابات ليست خطيرة.

وقررت وزارة الطيران المدني المصرية تعليق نشاط طيران البالونات لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم الإثنين، للتحقيق في الواقعة.