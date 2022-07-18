الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط منطاد هوائي يحمل 30 راكبًا بدولة عربية
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فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط منطاد هوائي يحمل 30 راكبًا بدولة عربية

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط منطاد هوائي يحمل 30 راكبًا بدولة عربية
١٠:١٩:٥٩ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس يوثق لحظة سقوط منطاد هوائي يحمل 30 راكبًا، في محافظة الأقصر جنوبي مصر، من على ارتفاع 60 مترًا.

وأظهر الفيديو سقوط بالون طائر “منطاد”، كان يحمل عشرات السائحين، وسط صرخات وأجواء مرعبة، دون أن يسفر الحادث عن وفيات، بينما وقعت عدة إصابات ليست خطيرة.

وقررت وزارة الطيران المدني المصرية تعليق نشاط طيران البالونات لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم الإثنين، للتحقيق في الواقعة.

الكلمات الدلالية:
الاقصر بالون هوائي سقوط منطاد مصر

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