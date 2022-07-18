للمرة الأولى بالكويت .. معاقبة «المرتوت» كـ «المغرد» وإحالة مرتوتين لمحكمة الجنايات

تواصل ـ فريق التحرير:

أحالت النيابة العامة بالكويت عددا من “المرتوتين” (مغردي الريتوت) إلى محكمة الجنايات بعد التحقيق معهم، وطالبت بمعاقبتهم، على اعتبار أنهم مؤيدون لما جاء في تغريدة.

وطبقا لصحيفة “القبس” الكويتية؛ تعد هذه هي المرة الأولى التي يحال فيها مؤيدو تغريدة إلى محكمة.

وحققت النيابة مع متهم بسبب تغريدة رصدتها وزارة الداخلية، وأحالته إلى النيابة العامة، ثم قامت بالتحقيق مع “المرتوتين” لتغريدته، وأحالتهم جميعا للمحاكمة.

وتطرقت بعض الأحكام القضائية إلى معاقبة “المرتوتين” لكونهم “يعتبرون مؤيدين لمضمون التغريدة المخالفة للقانون”، فيما تنظر المحاكم إلى هذه النوعية من القضايا بحسب ظروفها ووقائعها وتكييفها القانوني.