الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الزكاة والضريبة» توضح آلية احتساب جمركة السيارات المستوردة
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محليات

«الزكاة والضريبة» توضح آلية احتساب جمركة السيارات المستوردة

«الزكاة والضريبة» توضح آلية احتساب جمركة السيارات المستوردة
١٠:١٦:١٤ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية احتساب جمارك السيارة المستوردة من الخارج.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، استفسر بشأن آلية تقييم جمركة السياره المستوردة.

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقولها “إنه يؤخذ بالفاتورة المقدمة وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من قبل الوكيل المحلي بقيمة المركبة جديدة بحسم استهلاك نسبة 10% سنوياً من كل سنة بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50% للمركبات.

الكلمات الدلالية:
السيارات المستوردة الضريبة الفاتورة هيئة الزكاة والضريبة

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