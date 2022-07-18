«الزكاة والضريبة» توضح آلية احتساب جمركة السيارات المستوردة

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية احتساب جمارك السيارة المستوردة من الخارج.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، استفسر بشأن آلية تقييم جمركة السياره المستوردة.

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقولها “إنه يؤخذ بالفاتورة المقدمة وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من قبل الوكيل المحلي بقيمة المركبة جديدة بحسم استهلاك نسبة 10% سنوياً من كل سنة بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50% للمركبات.