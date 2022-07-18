الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استطلاع عن شعبية بايدن في الولايات المتحدة.. النتيجة مفاجأة
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استطلاع عن شعبية بايدن في الولايات المتحدة.. النتيجة مفاجأة

استطلاع عن شعبية بايدن في الولايات المتحدة.. النتيجة مفاجأة
١٠:١٧:٥٦ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الناخبين في معظم الولايات الأمريكية غير راضين عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الاستطلاع أجراه مركز الأبحاث “Morning Consult” لتقييم مستوى شعبية بايدن في الربع الثاني من 2022، فإن سكان 44 من 50 ولاية لا يدعمون عمل بايدن.

وأوضح الاستطلاع، أنه قبل أقل من أربعة أشهر من انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر، ساءت البيئة السياسية للديمقراطيين مع تراجع دعم الرئيس جو بايدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الولايات التي تعتبر أساسية لحزبه”.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو الماضيين في 50 ولاية أمريكية وأظهرت تراجع شعبية بايدن بصورة ملحوظة.

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استطلاع الولايات المتحدة بايدن شعبية بايدن

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