بعد الزحام وحالات الإغماء.. بيان عاجل من تعليم الرياض بشأن طباعة شهادات الثانوية

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت إدارة تعليم الرياض بيانًا عاجلًا، على إثر حالة الزحام والتكدس أمام مركز التربية والتعليم بالبديعة غرب الرياض.

وتلقي أولياء أمور الطالبات رسائل لاستلام شهادات خريجي الثانوية العامة للبنات من المركز مما تسبب بحالات إغماء ومباشرة فرق الهلال الأحمر.

من جانبها أعلنت إدارة التعليم بالرياض، أنه يمكن طباعة شهادة الثانوية إلكترونيا عبر طريق حساب ولي الأمر في نظام نور، والحصول على نسخة من الشهادة عبر موقع نتائجي دون الحاجة لمراجعة مكاتب التعليم.

وأضافت في بيان عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “تسهيلا على أولياء الأمور وتيسيرا لخدمتهم لاسيما معوجود الأنظمة التقنية المتميزة دون الحاجة للتنقل تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن إمكانية طباعة شهادة الثانوية وكشف الدرجات إلكترونيا عن طريق حساب ولي أمر الطالب من نظام نور”.

وتابع :” ولا يستدعي الأمر مراجعة مكاتب التعليم أو المدارس كونها خدمة متوفرة ومتاحة للجميع في أي وقت كما يمكن الحصول على نسخة ورقية من الشهادة عبر موقع نتائجي”.

وتابع البيان: “علما بأنه من المعتاد ظهور بيانات الطالب تلقائيا عند التقديم على الجامعات أو الكليات التقنية أو غيرها حيث تسحب من قبل الجامعات والكليات بشكل آلي ، أو يتم إرفاق ما هو موجود ومطبوع على نظام نور” .