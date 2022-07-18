خسائر مدمرة.. الحرائق تجتاح ثاني المدن الصناعية بإيران (فيديو)

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اندلع حريق واسع النطاق في مدينة “عنبر آباد الصناعية ” الإيرانية الكبرى، والتي تقع في جنوب مدینة کرمان، اليوم الإثنين.

والأربعاء الماضي؛ اندلع حريق ضخم أيضا في مدينة “شمس آباد الصناعية” الإيرانية الكبرى بمساحة تزيد عن 3 آلاف هكتار.

وذكر “داود ولي” عضو مجلس إدارة مدينة شمس آباد الصناعية للوكالة الرسمية “إيرنا”، أن “الحريق الهائل اندلع في الساعة الثامنة صباح الأربعاء وكانت بدايته في مصنع الأثاث”.

وأوضح ولي: “تم إرسال 30 سيارة إطفاء من عدة مدن ومحطات تعمل حالياً على إخماد حريق مصنع الأثاث في المدينة”.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية إن الحريق دمر 6 مصانع داخل مدينة شمس آباد الصناعية، والتي تستخدم لإنتاج الأرائك المصنوعة من مواد البوليمر والتي تتمتع بقوة اشتعال عالية.