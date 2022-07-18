الثاني المدمر خلال أيام .. زلزال قوي يضرب أفغانستان وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

ضرب زلزال قوي منطقة مازيغار التابعة لولاية بكتيكا، اليوم الإثنين، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى دون معرفة الأرقام الدقيقة حتى الآن.

وذكرت وكالة “بختار” أن الزلزال دمر العشرات من المنازل، وشرد المئات من سكان المنطقة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أثار الزلزال القوي الذي ضرب ولاية بكتيكا، وأثاره من التراب الكثيف الذي علا المنطقة بأسرها.

ومنذ أيام قليلة قتل نحو 1150 شخصا وإصابة 1600 شخص على الأقل، بسبب زلزال ضرب نفس المنطقة كان بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.

وقالت وكالة رصد الزلازل الأوروبية (EMSC) في حينها: إن 119 مليون شخص شعروا بالزلزال، لمسافة تزيد على 500 كيلومتر في أنحاء أفغانستان وباكستان والهند.