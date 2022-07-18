تعرف على سعر الدولار مقابل العملات الأخرى في التعاملات المسائية

تواصل- واس:

أصدرت وكالة الأنباء الرسمية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 18.87 .

اليورو 0.98 .

الجنيه الإسترليني 0.83 .

اليوان الصيني 6.74 .

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1709.3 دولارات أمريكية للأوقية.

الفضة 18.81 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 857.6 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1849.82 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 105.52 دولارات أمريكية.

نايمكس خفيف 101.72 دولار.

نفط الغاز 1078.5 دولاراً.

الغاز الطبيعي 7.491 دولارات.

غاز البروبان 5364 دولارًا.