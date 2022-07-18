الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على سعر الدولار مقابل العملات الأخرى في التعاملات المسائية
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اقتصادية

تعرف على سعر الدولار مقابل العملات الأخرى في التعاملات المسائية

تعرف على سعر الدولار مقابل العملات الأخرى في التعاملات المسائية
٠٩:٠٤:٥٠ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أصدرت وكالة الأنباء الرسمية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.87 .
اليورو 0.98 .
الجنيه الإسترليني 0.83 .
اليوان الصيني 6.74 .
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1709.3 دولارات أمريكية للأوقية.
الفضة 18.81 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 857.6 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1849.82 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 105.52 دولارات أمريكية.
نايمكس خفيف 101.72 دولار.
نفط الغاز 1078.5 دولاراً.
الغاز الطبيعي 7.491 دولارات.
غاز البروبان 5364 دولارًا.

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اسعار العملات الريال السعودي المعادن سعر الدولار

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