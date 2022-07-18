الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«مطار الملك فهد»: 3 سياسات جديدة تتعلق بنقل الأمتعة.. تعرف عليها
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«مطار الملك فهد»: 3 سياسات جديدة تتعلق بنقل الأمتعة.. تعرف عليها

«مطار الملك فهد»: 3 سياسات جديدة تتعلق بنقل الأمتعة.. تعرف عليها
٠٨:٥١:١٤ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد مطار الملك فهد الدولي، اليوم الإثنين، السياسات الجديدة المتعلقة بنقل وحمل الأمتعة المسجلة

وأوضح مطار الملك فهد، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه السياسات تسمح بحمل أمتعة معينة ومن مواصفاتها:

– ذات سطح مستوٍ واحد على الأقل

– الصناديق المعبأة بشكل صحيح مع سطح مستوٍ

– أمتعة السفر العادية

كذلك أكد مطار الملك فهد أن السياسات تمنع حمل الأمتعة الدائرية غير منتظمة الشكل، والأمتعة غير منتظمة الشكل المربوطة بحبل فضفاض، بالإضافة للأمتعة ذات الأحزمة الطويلة.

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سياسات نقل الأمتعة مطار الملك فهد نقل الأمتعة

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