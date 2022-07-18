الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بسبب موجة الحر.. أطعمة احترسوا من أكلها
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صحة

بسبب موجة الحر.. أطعمة احترسوا من أكلها

بسبب موجة الحر.. أطعمة احترسوا من أكلها
٠٨:٥٣:٤٦ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تشهد معظم دول العالم موجة حارة خاصة اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، وهذه الموجة نبّه لها مركز الأرصاد الوطني بالمملكة كذلك.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة تلامس الـ 50 على عدة مدن ومحافظات على رأسها المنطقة الشرقية ومرتفعات جبلية.

وفي هذا الصدد فإن البعض قد يصاب بإرهاق شديد بسبب هذه الموجة الحارة، لذلك قدم خبراء التغذية نصائح لحماية نفسك من أضرار الموجة الحارة ومنها تجنب تناول أنواع معينة من الأطعمة.

ونقلت صحيفة “إكسبريس” عن خبيرة التغذية البريطانية أبي روبرتس، أطعمة يجب الابتعاد عنها في ظل هذه الموجة الحارة ومنها:

الوجبات الخفيفة المالحة:

لأن الإفراط في تناول الملح يتسبب في دمار الكلى، والحد من تناول الملح أمر مهم للصحة العامة.

الخبز:

لأنه يقف وراء رغبة الناس في تناول الكثير من الملح في نظامهم الغذائي، وسيساعد الحد من كمية الخبز التي تتناولها في تقليل الملح المتستر الذي لم تكن تعلم حتى أنك تتناوله.

 السكر:

وأوضحت أنه يجب أيضاً تجنب تناول السكر مع ارتفاع درجات الحرارة، فعندما تستهلك السكر تتفاعل الكلى بشكل مشابه عندما تواجه الملح وتسحب الماء من أجزاء أخرى من الجسم، لأن الكلى لا تريد زيادة السكر في مجرى الدم.

 الهليون:

لأنه أحد الأطعمة الأقل ترطيبًا، وهو مدر طبيعي للبول يخلص الجسم من السوائل الزائدة، مما يعني أنك بحاجة إلى التبول أكثر وتفقد السوائل التي تستهلكها.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن مدرات البول يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالجفاف أثناء موجة الحر، ويعني الجفاف أن جسمك يفقد سوائل أكثر مما تتناوله، وإذا لم يتم علاجه فقد يتفاقم ويصبح مشكلة خطيرة.

الكلمات الدلالية:
أطعة مضرة أطعمة الحر الشديد السكر الملح

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