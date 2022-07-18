الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بريطانيا تعلن وقف الطيران في أكبر قاعدة جوية بعد ذوبان المدرج من شدة الحرارة
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دولي

بريطانيا تعلن وقف الطيران في أكبر قاعدة جوية بعد ذوبان المدرج من شدة الحرارة

بريطانيا تعلن وقف الطيران في أكبر قاعدة جوية بعد ذوبان المدرج من شدة الحرارة
٠٨:٥٨:٠٧ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت بريطانيا وقف الرحلات الجوية في أكبر قاعدة جوية بالبلاد، نتيجة الطقس الحار الذي أدى إلى ذوبان مدرج القاعدة.

وحسب قناة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن سلاح الجو الملكي البريطاني، أوقف الرحلات الجوية من وإلى أكبر قاعدته الجوية في المملكة المتحدة لأن “المدرج قد ذاب” في الطقس الحار، وفقًا لمصدر عسكري .

وقال المصدر- وفق القناة- إنه تم اتخاذ قرار إغلاق المدرج في قاعدة بريز نورتون المترامية الأطراف في أوكسفوردشاير اليوم الاثنين.

وقال مصدر ثان في سلاح الجو الملكي البريطاني، إنه تم تنفيذ خطط طوارئ لضمان عدم وجود تأثير على العمليات العسكرية، وأكد هذا المصدر أن المدرج تأثر بالحرارة .

وتشهد العديد من الدول الأوروبية موجة حر شديدة لم تشهدها من قبل، حيث وصلت درجات الحرارة في بريطانيا إلى 40 درجة مئوية، كما شهدت دول أخرى حرائق هائلة مثل إسبانيا التي فقدت 360 مواطنًا نتيجة الحرائق وموجة الحر.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع الحرارة الرحلات الجوية بريطانيا قاعدة جوية

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