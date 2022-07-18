«المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية».. التخصصات والشروط وطرق التقديم

تواصل ـ فريق التحرير:

حظي التقديم على المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، باهتمام بالغ لدى المواطنين، بعد الاعلان عن بدء التقديم فى برامج الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” لخريجي الثانوية العامة، والتي تمتد فترة التدريب فيها حتى 18 شهر.

وقد أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” بدء التقديم في برامج الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” لخريجي الثانوية العامة، والتى تتضمن مرحلتين من التعليم والتدريب النظري والتطبيقي، شاملة التدريب على رأس العمل لمدة 6 أشهر.

ويهدف برنامج المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، لتوطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، وتمكين الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات النوعية، كما يتميز بالتوظيف المباشر عند القبول في الشركة السعودية للخطوط السعودية، ويؤهل للحصول على مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي والإجازة السنوية المدفوعة.

كما يقدم المعهد برامج نوعية في إدارة وتشغيل وصيانة صناعة الخطوط الحديدية تشمل قيادة القطارات، وتشغيل وإدارة المحطات، بالإضافة إلى الاتصالات والتحكم، وصيانة البنية التحتية، وصيانة القاطرات والعربات.

التخصصات:

ـ قيادة القطارات

ـ صيانة القاطرات والعربات

ـ صيانة البنية التحتية

ـ الاتصالات والإشارات والتحكم

مميزات المعهد:

ـ يتميز المعهد بالتوظيف المباشر عند القبول في الشركة السعودية للخطوط السعودية “سار”.

ـ الحصول على مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي والإجازة السنوية المدفوعة

ـ الراتب خالل فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و3000 ريال للمدة المتبقية

طريقة التقديم:

ـ فترة التقديم على البرنامج تمتد حتى 30 من يوليو 2022م

ـ وتبدأ مرحلة التدريب يوم الأحد 02 أكتوبر 2022م

شروط التقديم:

ـ أن يكون مواطنا

ـ شهادة الثانوية العامة (قسم علمي بمعدل 80%)

ـ لا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 70 %

ـ أن يكون المتقدم لائقا طبيا

ـ اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية

ـ العمر من 18 إلى 23 سنة

ـ يبدأ التقديم يوم األحد 17 يوليو ، وينتهي نهاية الشهر الجاري

ـ يبدأ التدريب يوم 2 أكتوبر المقبل