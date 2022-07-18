بعد الجيش.. فضيحة جنسية جديدة تضرب الكنيست بدولة الاحتلال وموظفات يروين ما حدث

تواصل- وكالات:

بعد الفضائح الجنسية المتتالية التي ضربت جيش الاحتلال مؤخرًا، كشف موقع “كيباه” العبري، عن فضيحة جديدة داخل الكنيست.

وكشف الموقع أن موظفات ومستشارات في الكنيست يتعرضن لتحرش ومراودات جنسية متتالية من قبل نواب ووزراء.

وقررت الموظفات الخروج عن صمتهن، وأعلن أنهن بصدد التوجه بشكوى للمستشارة القانونية للكنيست، وذلك بعد تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بهن، من قبل النواب.

وأفاد التقرير بأن النواب يستغلون سلطتهم، لدعوة الموظفات لإقامة علاقات مشينة، مشيرا إلى أن “موضوع التحرش الجنسي في موقع العمل أصبح ملفا شائكا في العديد من المؤسسات في دولة الاحتلال، إلا أن وصول تلك الظاهرة إلى البرلمان أمر يؤرق الموظفات الصغيرات به.

وحذر الموقع، من أن أحد أهم المؤسسات، يشهد حالات تحرش جنسي لا تتوقف، من قبل وزراء ونواب بالكنيست.

وقالت مصادر للموقع أنه خلال تنظيم ورشة عمل، بشأن موضوع التحرش الجنسي، الذي تتعرض له موظفات بالكنيست، تبين أن الكثير منهن تعرضن لمثل هذه الوقائع من جانب أحد النواب، ومن ذلك دعوة هؤلاء النواب للموظفات لإقامة علاقة غير شرعية.

وجاء في شكاوى الموظفات أن بعض النواب استغلوا نفوذهم وعرضوا إقامة علاقات مخلة مع الموظفات.

وأضفن أنهن لا يعرفن أية جهة يمكن اللجوء إليها، لأن لجنة الانضباط لم تتشكل من الأساس في الكنيست الحالي، والذي تم حله مؤخرا وإعلان الذهاب إلى انتخابات جديدة، في مطلع نوفمبر المقبل.

ولفت الموقع إلى أن الكنيست بوجه عام، يضم موظفا مختصًا بمعالجة ظواهر التحرش الجنسي، لكن الموظفات اللواتي تحدث معهن الموقع أكدن أنهن لم يكشفن هذا الأمر، لأنهن تم تعيينهن بواسطة النواب أنفسهم وبشكل مباشر.