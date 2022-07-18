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بعد مصرع 360 شخصًا.. تحذير عاجل من سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين
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بعد مصرع 360 شخصًا.. تحذير عاجل من سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين

بعد مصرع 360 شخصًا.. تحذير عاجل من سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين
٠٧:٤١:٤١ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة في إسبانيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الحرائق والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وأوضحت في بيان   عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك نظراً لما تشهده مختلف المناطق بمملكة إسبانيا من اندلاع الحرائق في العديد من الغابات.

وبينت السفارة أنه بإمكان المواطنين التواصل مع قسم شؤون السعوديين لطلب المساعدة وللحالات الطارئة على الهواتف التالية:

0034672538005

0034690011111

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع في إسبانيا، مع انتشار موجة حرائق الغابات الخطيرة، التي أصبحت تؤثر بشكل كبير على إسبانيا، وتشير التقديرات إلى أنه أكثر من 360 شخصا لقوا حتفهم بالفعل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحرائق، وفقا لصحيفة “الكونفدنثيال” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تعانى من موجة حر شديدة، تجعل من الصعب السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت منذ الأسبوع الماضى، وتستمر حتى الآن.

الكلمات الدلالية:
إسبانيا ارتفاع الحرارة حرائق سفارة السعودية غابات

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