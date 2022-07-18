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خادم الحرمين وولي العهد يوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية عقب نجاح موسم الحج لهذا العام
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محليات

خادم الحرمين وولي العهد يوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية عقب نجاح موسم الحج لهذا العام

خادم الحرمين وولي العهد يوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية عقب نجاح موسم الحج لهذا العام
٠٧:٢٦:٢٠ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، فيما يلي نصها:-

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تلقينا برقية سموكم رقم 296973 في 12 / 12 / 1443هـ المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو أمراء المناطق وجميع المشاركين في أعمال موسم حج هذا العام 1443هـ، وما أشرتم إليه حيال ما تحقق فيه من نجاح ـ ولله الحمد ـ، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهات المشاركة في مهمة الحج في تنفيذ خططها الأمنية والخدمية والبروتوكولات الصحية، لتجاوز آثار جائحة كورونا.
وإننا إذ نقدر لكم جميعاً تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنشكر المولى جل وعلا ونحمده على نجاح موسم الحج هذا العام وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويكلل أعمالنا بالنجاح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما وجه أيضا وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، فيما يلي نصها :-
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
رئيس لجنة الحج العليا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على برقية سموكم رقم 296972 في 12 / 12 / 1443هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وما أشرتم إليه مما تحقق ـ بفضل الله ـ من نجاح لموسم حج هذا العام 1443هـ.
وإننا نشكر سموكم وجميع الجهات المشاركة في مهمة الحج، مشيدين بما تحقق من نجاح بفضل الله عزّ وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ.
ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف بيته الحرام، إنه سميع مجيب.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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خادم الحرمين موسم الحج نجاح وزير الداخلية ولي العهد برقية شكر

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