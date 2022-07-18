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متحدث أمانة جدة: تم إزالة 28 حيا عشوائيا وهذا موعد الأحياء المتبقية (فيديو)
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متحدث أمانة جدة: تم إزالة 28 حيا عشوائيا وهذا موعد الأحياء المتبقية (فيديو)

متحدث أمانة جدة: تم إزالة 28 حيا عشوائيا وهذا موعد الأحياء المتبقية (فيديو)
٠٧:٥٣:٥٦ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أن لجنة الأحياء العشوائية تواصل أعمالها بإزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة، وقد تم إلى الآن إزالة 28 حيا عشوائيا من أصل 32 حيا عشوائيا، مشيرا إلى أنه لم يتبقى إلا 4 أحياء فقط.

وبحسب فيديو بثته قناة “الإخبارية” أكد البقمي أنه سيتم البدء في إرسال الإشعارات إلى الأحياء المتبقية وفق المواعيد التالية: 23 يوليو حي المنتزهات، وفي أغسطس لأحياء (قويزة – العدل – الفضل) و 14 سبتمبر لأحياء أم السلم وكيلو 14.

وأوضح البقمي أن تأجيل أو تغيير في مواعيد الجدول سيتم الإعلان عنها عبر الحسابات الرسمية؛ أما حاليا فسيتم العمل وفق الجدول المعلن والخطة الزمنية المحددة.

وعن مخلفات البناء المتبقية من عملية الإزالة، أكد البقمي أن هذه المخلفات يتم إعادة تدويرها سواء من الحديد أو المعادن الأخرى، كما يتم الاستفادة من جميع هذه المخلفات.

الكلمات الدلالية:
أحياء جدة أمانة جدة عمليات الإزالة محمد البقيمي

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