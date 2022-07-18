الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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فرص

الكلية التطبيقية تعلن فرص تدريس وتدريب بالتعاون في عدد من التخصصات

الكلية التطبيقية تعلن فرص تدريس وتدريب بالتعاون في عدد من التخصصات
٠٨:٠٤:١٤ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بدأت الكلية التطبيقية بجامة أم القرى في استقبال طلبات الراغبين بالتعاون مع الكلية في التدريس والتدريب في تخصصات الحاسب الآلي والتسويق والبصريات والطهي وأمن المعلومات والتمويل وعلوم البيئة والتغذية وكذلك اللغة الإنجليزية والمحاسبة، إضافة إلى الهندسة المعمارية والأحياء والقانون.

وأوضحت الكلية أن شروط التقديم على هذا التعاون تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس، وكذلك الأولوية لمن يملك خبرة عملية في سوق العمل، ومن تكون شهادة الدكتوراه أو الماجستير في امتداد تخصص البكالوريوس أو أحد فروعه، ومن لديه شهادة احترافية في المجال أو التخصص، ومن لديه رخصة تدريب من المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني أو دورة TOT، ومن لديه خبرات سابقة في التدريس والتدريب في نفس التخصص.

وأفادت أن عملية القبول تتم من خلال الرابط التالي: https://uq.sa/FsRO54 وتستمر حتى 15 / 01 / 1444هـ، لافتة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلية التطبيقية جامعة ام القرى فرص عمل وظائف

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