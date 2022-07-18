سيارة شرطة فرنسية ترش رذاذ الفلفل على مسن مُشرد .. وهذا ما حدث (متداول)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم للشرطة الفرنسية، أثناء تعديها على رجل مشرد أراد عبور الطريق برذاذ الفلفل الحار.

وظهر في المقطع، سيارة شرطة بمدينة “لو بورجيه” الفرنسية تقترب من شخص مشرد كبير في السن، ويبدو عليه المرض من طريقة مشيته، يحمل أكياساً يريد عبور الشارع.

وفتحت الشرطة الفرنسية، من داخل السيارة رشاش رذاذ الفلفل الحار على وجهه، وهربوا من المكان وتركوه يصرخ من الألم، بل وسقط أرضا ولم يستطع القيام من شدة الآلام التي يشعر بها.

وأثار المقطع حالة من الغضب في فرنسا، وسط مطالبات بمحاسبة رجال الشرطة جراء هذا الاعتداء على رجل مسن.