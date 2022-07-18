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بعد الإعفاء من «الفيزا».. بريطانيا تكشف مدة صلاحية تصريح سفر مواطني الخليج

بعد الإعفاء من «الفيزا».. بريطانيا تكشف مدة صلاحية تصريح سفر مواطني الخليج
٠٧:١٩:٥٨ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت السفيرة البريطانية لدى الكويت، أن إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من “الفيزا” لدخولهم بلادها واستبدالها بنظام “تصريح السفر الإلكتروني”، المقرر العمل به العام المقبل يدل على الثقة الراسخة بين بلدها ودول التعاون.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل، أعلنت الشهر الماضي إعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تأشيرة الفيزا لدخول المملكة المتحدة اعتبارا من 2023 حيث سيستبدل بنظام جديد يطلق عليه “تصريح السفر الإلكتروني”.
وأوضحت السفيرة البريطانية لدى الكويت، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن إصدار تصريح السفر عن طريق الموقع الالكتروني المخصص له سيستغرق عدة دقائق إضافة إلى أن صلاحية التصريح تمتد لسنتين ومتعددة الزيارات مؤكدة رغبة بلادها باستقطاب اكبر عدد من السياح الكويتيين.

وأكدت أن “تصريح السفر الإلكتروني”، لن يطبق على الطلاب الذين يعتزمون الدراسة في الجامعات البريطانية أو فئات أخرى من المسافرين الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة لفترة أطول.

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