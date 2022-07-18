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دولي

بعد تهديده بالقتل.. «الصدر» يرد على تسريبات «المالكي»

بعد تهديده بالقتل.. «الصدر» يرد على تسريبات «المالكي»
٠٧:٠١:٥٧ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

لا تزال أصداء التسريب الصوتي لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تتواصل؛ فقد خرج اليوم الإثنين، مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، ببيان شديد اللهجة نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتعجب مقتدى الصدر من “محاولة قتله من قبل حزب الدعوة وكبيرهم المالكي”؛ مطالبا بخروج استنكار واضح من القيادات المتحالفة مع المالكي، لإطفاء الفتنة في أولها.

وقال الصدر: “أنصح المالكي بالاعتكاف واعتزال العمل السياسي ،واللجوء إلى الاستغفار أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية علها تكون بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقي”.

كما أشار الصدري في بيانه إلى أن “وصول المالكي للسلطة سيكون خرابا ودمارا للعراق وأهله؛ فلا يحق له بعد هذه الأفكار الهدامة أن يقود العراق بأي صورة من الصور، بل ذلك خراب ودمار للعراق وأهله.

وكانت التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، قد أثارت ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة التوتر والاستفزاز بين أطراف السياسية في العراق.

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